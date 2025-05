Sparita nel nulla, scattano le ricerche

PORDENONE - Sono scattate dalle 14:00 di oggi le operazioni di ricerca per Nadia Trevisan, 70 anni, residente a Cinto Caomaggiore (VE), scomparsa nella zona di Mure di Sesto al Reghena (PN).



La donna non è rientrata a casa ieri mattina dopo la consueta passeggiata. Il marito, preoccupato, si è messo a cercarla lungo il percorso abituale, trovando la sua bicicletta abbandonata nei pressi del fiume Reghena, fatto che ha fatto scattare immediatamente l’allarme.



Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento, supportata dal furgone UCL (Unità di Comando Locale) e da un funzionario di guardia. Coinvolti anche i sommozzatori del Nucleo Subacqueo di Venezia e l’elicottero Drago 150 del Reparto Volo.



Le ricerche si svolgono su più fronti: terra, acqua e aria. Presenti anche Carabinieri, Polizia Locale della Città Metropolitana di Venezia e Protezione Civile di Cinto Caomaggiore.



In campo anche il sistema SAPR (droni) dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, impiegato per monitorare la zona dall’alto.