Spariscono 750.000 euro dal conto: ai domiciliari ex intermediario finanziario

ROVIGO - Arrestato dalla Guardia di Finanza per aver sottratto 750.000 in maniera fraudolenta ad una donna ultranovantenne.

Un uomo, ex intermediario finanziario residente nella provincia di Rovigo, è stato arrestato dalla locale Guardia di Finanza.

Tutto è partito dalla denuncia di un familiare della vittima, il quale si era insospettito della gestione del patrimonio della signora, ritenuta alquanto anomala.



Durante le indagini I finanzieri hanno verificato che l'uomo, dopo aver carpito la fiducia dell'anziana, era riuscito ad azzerare il conto della donna attraverso diverse operazioni bancarie.

Le Fiamme Gialle hanno così scoperto che buona parte della somma era stata intestata sul conto dello stesso promotore finanziario, ex dipendente di una banca; la restante parte era stata destinata all'estero. Per uomo dunque sono scattati i domiciliari per appropriazione indebita aggravata e per gestione patrimoniale infedele.