Spari in pieno giorno in paese: colpi esplosi vicino al ponte

VIGONOVO (VENEZIA) - Una sparatoria ha scosso Vigonovo nel primo pomeriggio di giovedì 27 febbraio, quando sei o sette colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi all’altezza del ponte che conduce verso Galta. L’episodio ha generato il panico tra i residenti, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto ai Carabinieri. I bossoli, ritrovati a terra, indicano che i proiettili sono stati sparati verso il basso, colpendo il selciato senza ferire nessuno né danneggiare veicoli. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie da Mestre e dalla stazione locale, con gli agenti equipaggiati di giubbotti antiproiettile.



Le telecamere di sorveglianza della zona sono state acquisite per ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un veicolo in corsa da cui potrebbero essere partiti i colpi. Intanto, i proiettili saranno analizzati per risalire all’arma utilizzata. A poche centinaia di metri dal luogo della sparatoria si trova un campo rom, dove nel primo pomeriggio era stato segnalato movimento, forse legato a festeggiamenti. Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti tra gli spari e la presenza di gruppi nell’area. Sul caso restano molte domande aperte, mentre in città si discute sulla possibilità che si sia trattato di un avvertimento o di un regolamento di conti. Al momento, nessuna pista trova conferma ufficiale.