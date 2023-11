Sparava agli uccelli dal terrazzo di casa: denunciato

PADOVA - Un cittadino di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri a Padova per aver sparato dal terrazzo di casa contro gli uccelli, causando la morte di alcuni di loro. L'incidente ha avuto luogo nel quartiere Arcella, e i residenti che hanno assistito all'accaduto hanno prontamente segnalato l'atto alle autorità.*

L'uomo utilizzava un fucile ad aria compressa per mirare ai volatili, con un'attenzione particolare al tiro al piccione. L'intervento dei carabinieri ha portato al sequestro della carabina ad aria compressa utilizzata, oltre ad altre armi legalmente detenute dal cittadino.



I militari hanno denunciato il 59enne per uccisione di animali, sottolineando il rispetto delle leggi che proteggono la fauna selvatica. Oltre a questa accusa, l'uomo è stato anche incriminato per il presunto porto illegale di arma da fuoco in pubblico. La segnalazione da parte dei residenti è stata decisiva per l'identificazione e l'intervento delle forze dell'ordine. Questo episodio evidenzia l'importanza di rispettare le normative che regolano l'utilizzo delle armi e la tutela degli animali.