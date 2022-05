Sparatoria in Questura: nuova udienza, sindacati in sit-in

TRIESTE - Un sit in per esprimere "solidarietà alle famiglie delle vittime" e chiedere "che la giustizia faccia il suo corso" è stato promosso questa mattina dal sindacato di polizia Fsp davanti al tribunale di Trieste, in concomitanza con la nuova udienza del processo a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano accusato di aver ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta durante una sparatoria in Questura il 4 ottobre 2019.



"Siamo per la seconda volta in sit in" davanti al tribunale, come nella precedente udienza -ha spiegato il segretario generale provinciale di Fsp, Edoardo Alessio - "in primo luogo per dare solidarietà ai parenti delle vittime e poi per dare un segnale di presenza nella speranza che la giustizia faccia il suo corso e che riusciamo ad avere una condanna per questa persona che ha due omicidi sulle spalle".



Nella scorsa udienza erano stati ascoltati gli esiti della perizia psichiatrica svolta su Meran e disposta dalla Corte d'Assise, che avevano escluso "totalmente la capacità di volere" dell'imputato. Al termine la Corte d'Assise aveva annunciato di essere pronta a prendere una decisione, fissando la successiva udienza per oggi. Questa mattina in Aula sono presenti, tra gli altri, il padre e fratello di Demenego, Fabio e Gianluca. Assente invece l'imputato. E' in corso la requisitoria del pm.



Il pm chiede assoluzione Meran

Per non imputabilità, ma grande pericolosità sociale



Il pm Federica Riolino ha chiesto, "non a cuor leggero", l'assoluzione per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità per Alejandro Augusto Stephan Meran, accusato di aver ucciso gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta in una sparatoria in Questura a Trieste.

La richiesta è arrivata al termine di una requisitoria di circa un'ora davanti alla Corte d'Assise di Trieste. Riolino, sottolineando la "grande pericolosità sociale" di Meran, ha chiesto l'applicazione di una misura di sicurezza "in una struttura idonea". La perizia psichiatrica richiesta dalla Corte aveva escluso "totalmente la capacità di volere" di Meran.