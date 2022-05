Sparatoria in Questura: Meran non imputabile, 30 anni in Rems

TRIESTE - La Corte d'Assise di Trieste nel tardo pomeriggio di venerdì ha assolto Alejandro Augusto Stephan Meran in quanto ritenuto non imputabile.

Ha applicato una misura di sicurezza detentiva del ricovero in una Rems (ovvero una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza destinata a persone con disturbi mentali) per la durata minima di 30 anni. Meran era accusato di aver ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, durante una sparatoria in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019.