Sparatoria questa mattina a Bibione, ferito un uomo

BIBIONE (VENEZIA) - Sparatoria questa mattina verso le 7, è accaduto a Bibione, località balneare di San MIchele al Tagliamento (Venezia).

L’episodio è accaduto tra le case popolari di via Stella Sirio e avrebbe coinvolto tre cittadini di nazionalità albanese.



L'uomo, 55 anni, residente a Bevazzana, avrebbe sparato a un connazionale nella sua abitazione: sul posto era presente un’altra persona.

Immediato l’arrivo dei Carabinieri e dei sanitari del 118. Il ferito è stato ricoverato in ospedale a Mestre in condizioni di massima gravità. Gli altri sono in questo momento in caserma. I tre lavorano come giardinieri.