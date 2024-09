Sparatoria in Kentucky: sette feriti, è caccia all'uomo

KENTUCKY (STATI UNITI) - Una nuova sparatoria ha sconvolto gli Stati Uniti, questa volta lungo l'autostrada federale I-75 in Kentucky. Secondo le prime informazioni, diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da un cavalcavia o da una zona boschiva adiacente alla strada, ferendo almeno sette persone.

L'episodio, avvenuto intorno alle 18 ora locale (l'1 di notte in Italia), ha costretto le autorità a chiudere l'autostrada nel tratto interessato, tra le uscite 41 e 59. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto i proiettili attraversare i parabrezza delle auto in transito, mentre alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

La polizia locale è prontamente intervenuta sul luogo della sparatoria, ancora in corso al momento della segnalazione. Droni sono stati fatti alzare in volo per cercare di individuare il presunto responsabile, identificato come Joseph A. Couch, 32 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti arresti.

Questo nuovo episodio di violenza armata arriva a pochi giorni di distanza dalla sparatoria avvenuta in una scuola della Georgia, che ha sconvolto l'intera nazione. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona interessata dall'attacco e a collaborare fornendo informazioni utili alle indagini.