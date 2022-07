Sparatoria a Jesolo: "Episodio gravissimo, ma qui non è il far West"

JESOLO - Sparatoria di Jesolo, ecco il commento del sindaco. "Quello accaduto ieri sera a Jesolo è un fatto gravissimo. La risposta delle forze dell'ordine, però, è stata immediata e ho piena fiducia nel lavoro che stanno svolgendo per fare piena luce sull'accaduto. Jesolo, è bene sottolinearlo, resta un posto sicuro in cui trascorrere le proprie vacanze, ben lontano da quel far west che qualcuno sta dipingendo in queste ore.

Non esiste un allarme sicurezza. Allo stesso tempo, è innegabile, quanto accaduto conferma la necessità di riconoscere alle città balneari uno Status speciale per gestire meglio il tema della sicurezza”.

LEGGI ANCHE