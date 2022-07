Sparatoria e inseguimento in pieno centro a Jesolo

JESOLO - Due gli spari uditi nitidamente nella serata di martedì 26 luglio a Jesolo, nella zona del Lido.

L’episodio sarebbe accaduto verso le 23.30 nelle vicinanze di piazza Marina: poco dopo due uomini si sarebbero rincorsi fino a via Verdi.



Uno dei due avrebbe sparato i colpi colpendo alla schiena l’altro, che comunque è riuscito a fuggire. Entrambi hanno fatto perdere le proprie tracce. Ma la scena è stata vista dai molti presenti ed è scoppiato il panico, con un fuggi fuggi generale.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale per le indagini: al vaglio anche l’ipotesi di un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, come segnala la Nuova Venezia.



Solamente sabato sera i Carabinieri avevano arrestato due pusher di 29 e 22 anni sorpresi con 60 grammi di marijuana e 4 dosi di cocaina. Il Tribunale di Venezia ha disposto per i due il divieto di dimora nel comune jesolano.