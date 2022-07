Sparatoria di Jesolo, individuato il ferito

JESOLO (VENEZIA) - Un litigio è degenerato in una sparatoria nel centro della località balneare di Jesolo (Venezia). L'episodio è avvenuto la notte scorsa in via Verdi e ha avuto come protagonisti due cittadini stranieri. Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione in un locale a un certo punto uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato due colpi, uno dei quali ha colpito alla schiena l'avversario, mentre stava fuggendo.

All'episodio e all'inseguimento hanno assistito numerosi turisti. Da quanto si è appreso, il ferito è stato individuato poche ore dopo e ora si trova piantonato all'ospedale di Mestre dov'è stato ricoverato in condizioni serie. Indagini in corso per risalire allo sparatore, che si è dileguato.

Il neosindaco di Jesolo, Christofer De Zotti (Fdi), che all'atto dell'insediamento aveva disposto alcune misure di sicurezza, ha precisato che "siamo di fronte a un litigio tra conoscenti, che non ha coinvolto in alcun modo altre persone. Il fatto che uno dei protagonisti, nonostante fosse fuggito, sia stato subito individuato, come mi ha riferito la Polizia, significa che lo Stato c'è e tutela la sicurezza di tutti".

