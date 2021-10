Sparatoria all'università, un morto in Lousiana

USA - Almeno un morto e diversi feriti in una sparatoria avvenuta nel campus di un'università della Louisiana durante un evento per l''homecoming', l'inizio della stagione di football. Secondo il portavoce della Grambling State University la sparatoria è avvenuta nell'area centrale del campus, il cosiddetto 'quad'. Diverse persone sono rimaste ferite, tra le quali almeno uno studente. La vittima non risulta essere uno studente del campus.

"Al momento dell'incidente, la festa dell'homecoming era in corso nel McCall Dining Center, tutte le persone si sono messe al riparo e poi sono uscite quando è stato dato il cessato allarme dalla polizia dell'Università", ha detto alla Cnn il portavoce della Grambling State University, Tisha Arnold, precisando che ancora non è stato identificato un sospetto per la sparatoria. Intanto, l'università ha sospeso gli altri eventi previsti oggi per l'homecoiming e cancellato le lezioni di domani, mentre vanno avanti le indagini della polizia per determinare la dinamica dei fatti.