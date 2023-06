Sparatoria all'aeroporto di Chinisau: due morti.

Chisinau, Moldavia - Due persone sono state uccise in una sparatoria all'aeroporto internazionale di Chisinau. Secondo le ultime informazioni diffuse dal ministero dell'Interno moldavo, un individuo straniero, a cui era stato negato l'ingresso nel paese, ha aperto il fuoco contro una guardia di frontiera, innescando il caos e la paura tra i presenti.



La situazione si è aggravata quando l'assalitore si è barricato in una delle stanze dell'aeroporto, prendendo degli ostaggi con sé. Le forze di sicurezza moldave, rapidamente allertate, hanno circondato l'area e hanno preso d'assalto il locale per liberare gli ostaggi e affrontare il sospetto aggressore.



Secondo le fonti locali, l'individuo responsabile dell'attacco è stato identificato come un cittadino russo, con presunti legami con la brigata mercenaria di Wagner. Questa notizia ha sollevato ulteriori interrogativi sulla motivazione dell'assalto, che inizialmente era stato erroneamente attribuito a un cittadino turco, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tass.



Le autorità moldave stanno lavorando a stretto contatto con i servizi di sicurezza russi per approfondire l'identità e i motivi dell'aggressore.



Durante il tragico episodio, l'aeroporto è stato evacuato, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale. Le operazioni di volo sono state momentaneamente sospese, ma le autorità aeroportuali hanno confermato che la situazione è sotto controllo e che si stanno prendendo tutte le misure necessarie per ripristinare la normale operatività dell'aeroporto.