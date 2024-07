Sparatoria alla festa di compleanno, non lo invitano, ma si imbuca e spara: quattro morti

FLORENCE (KENTUCKY, STATI UNITI) - Una festa di compleanno si è trasformata in una tragedi. Una sparatoria ha provocato quattro morti e tre feriti nelle prime ore di sabato mattina. L'incidente è avvenuto in un'abitazione su Ridgecrest Drive, a sud-ovest di Cincinnati.

La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse chiamate poco prima delle 3 del mattino, trovando quattro persone decedute e tre ferite da colpi d'arma da fuoco. Le vittime sono state identificate come tre giovani tra i 19 e i 20 anni e una donna di 44 anni, che ospitava la festa per il 21° compleanno del figlio.

Il sospettato, un 21enne non invitato alla festa ma conosciuto dai presenti, è fuggito dalla scena ed è stato successivamente trovato in un veicolo incidentato con una ferita da arma da fuoco, apparentemente autoinflitta. È stato trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato morto.

Tre delle persone ferite sono in condizioni critiche ma stabili in un ospedale di Cincinnati. La polizia ha confermato che il sospettato ha agito da solo e che il movente dell'attacco rimane sconosciuto.