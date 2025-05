Spara in pieno centro: 42enne fermato con una pistola

CHIOGGIA - I militari della Stazione Carabinieri di Chioggia, unitamente a personale della Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione “Veneto”, durante un servizio di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della “mala movida”, hanno arrestato un 42enne del posto presunto responsabile di “detenzione di arma da fuoco clandestina in luogo pubblico”, “porto di armi od oggetti atti ad offendere” ed “esplosioni pericolose”.



I Carabinieri - a seguito di segnalazione da parte di un privato cittadino che aveva udito alcune esplosioni di colpi d’arma da fuoco sulla pubblica via - hanno tempestivamente rintracciato il 42enne nel centro abitato clodiense, nelle vicinanze del luogo indicato. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un revolver sprovvisto di matricola caricato con 6 cartucce cal. 9, di cui 5 già esplose, nonché di 4 cartucce di vari calibri e di un coltello pieghevole con lama spezzata della lunghezza di 4 cm. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche una carabina ad aria compressa, sprovvista di tappo rosso, tutto sottoposto a sequestro.



Al termine delle formalità di rito, la persona ristretta è stata tradotta presso la Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore” di Venezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale non risulta concluso e la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.