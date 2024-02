Spara e ferisce donna in Albania, arrestato

PADOVA - I carabinieri hanno arrestato a Campodarsego un albanese di 29 anni nei cui confronti l'autorità giudiziaria del Paese delle Aquile aveva spiccato un mandato d'arresto per tentato omicidio a una donna. L'uomo è infatti accusato di aver sparato, il 22 novembre scorso a Peshkopy, contro una donna ferendola gravemente ed è poi fuggito. Il 29enne aveva fatto perdere le sue tracce ma è stato rintracciato e ammanettato in un albergo di Campodarsego.

Quando l'uomo si è registrato nella struttura ricettiva è scattato l'alert alle forze dell'ordine. Sul suo conto infatti la magistratura albanese aveva infatti emesso un mandato di cattura internazionale e in pochi minuti una pattuglia si è presentata presso l'albergo. Il ricercato non ha opposto resistenza. Ed è stato accompagnato in caserma per gli atti di rito, prima di essere portato in carcere.