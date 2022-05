Spara con una ”scacciacani” dal suo appartamento verso la strada

VICENZA - Nella serata di martedì 24 maggio, a Vicenza, in Contra’ Porta Padova, i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M, a seguito di intervento, hanno denunciato per procurato allarme e per accensioni ed esplosioni pericolose, M. K. P.



L’uomo, 31 anni, residente in provincia, aveva esploso dal suo appartamento una decina di colpi in direzione della strada con una pistola “scacciacani”.

Alcuni residenti in zona impauriti avevano allertato le forze dell’ordine, poi accorse sul posto.