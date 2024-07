Spagna campione d'Europa, Inghilterra battuta 2-1 in finale Euro 2024

BERLINO (GERMANIA) - La Spagna è campione d'Europa. Nella finale di Euro 2024, a Berlino, la nazionale spagnola batte l'Inghilterra per 2-1. Furie rosse in vantaggio al 47' con Nico Williams, pareggio inglese al 73' con Cole Palmer. All'86', la rete che decide la finale e assegna il titolo continentale: Oyarzabal fa centro con un tocco ravvicinato, 2-1 e Spagna campione d'Europa per la quarta volta. Per l'Inghilterra ancora una finale persa dopo quella di 3 anni fa contro l'Italia.

La finale

Le due squadre iniziano a ritmo serrato. La Spagna si insedia nella metà campo avversaria, costringendo l'Inghilterra a chiudere gli spazi per evitare le accelerazioni di Williams. La selezione dei Tre Leoni non rinuncia a proporre gioco, ma la precisione è merce rara. Le azioni non decollano, c'è poco tempo per riflettere e i rifornimenti per i reparti offensivi non abbondano. Bisogna aspettare il 45' per la prima vera occasione: Foden calcia dal limite, Unai Simon è attento.

La finale si accende immediatamente in avvio di ripresa. Yamal, imbrigliato nel primo tempo, regala un saggio del suo talento innescando Williams che accende il motore e fulmina Pickford con un sinistro radente: 1-0 al 47'. L'Inghilterra accusa il colpo e rischia di crollare al 49'. Dani Olmo controlla e si gira dal cuore dell'area, mira sbagliata per centimetri. Al 56' altro brivido per Pickford, che 'soffia' per spedire fuori il tiro di Williams.

COPA AMERICA

All'alba italiana l’Argentina ha vinto la Copa América, il torneo maschile di calcio in corso negli Stati Uniti in cui solitamente giocano le nazionali sudamericane, ma che per questa edizione include anche alcune nazionali del Centro e del Nord America: ha battuto in finale per 1 a 0 la Colombia, con un gol dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez al 112º, durante i tempi supplementari.

Il capitano dell’Argentina Lionel Messi era uscito al 66º per un infortunio alla caviglia destra. La finale si è giocata all’Hard Rock Stadium di Miami, ed è iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa di scontri tra le tifoserie delle due squadre fuori dallo stadio. L’Argentina era campione in carica (aveva vinto l’ultima edizione giocata nel 2021 in Brasile), ed è la nazionale che ha vinto più volte il torneo (16).