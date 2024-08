Spaghetti alla carbonara in lattina: ecco l'ultima novità made in Usa

REGNO UNITO - L'idea potrebbe non entusiasmare gli italiani all'estero, soprattutto gli amanti di una delle paste italiane più famose. Gli spaghetti alla carbonara ora sono anche (pronti) in lattina. L'annuncio dell'azienda americana Heinz che, fra salse e altri piatti pronti nelle celebri "tin", le confezioni in alluminio, è pronta a mettere in commercio nel Regno Unito una delle ricette più note della cucina italiana. Sull'etichetta, rosa su sfondo giallo, si legge "Spaghetti carbonara, pasta in creamy sauce with pancetta" (pasta in salsa cremosa con pancetta, ndr). Questione che, già da sola, fa comparire un brivido sulla pelle dei cultori di rigatoni, maccheroni e, come tradizione vuole, spaghetti.



La notizia, fra gli altri, è riportata dal Daily Mail, che sottolinea l'obiettivo dell'azienda: fornire alla Generazione Z un piatto di pasta già pronto al costo di 2 sterline (meno di 2,50 euro, ndr). Giovani che non vogliono o, come emergerebbe da un sondaggio, non sarebbero capaci di cucinare e, per questo, preferirebbero pasti pronti e rapidi, da mettere giusto nel microonde a scaldare.



L'azienda americana, specializzata prodotti tanto particolari e divisivi quanto ambiti, offre nel Regno Unito intingoli quali i "beef ravioli" o gli "spaghetti bolognese" ma anche gli "hoops" (gli anellini al pomodoro, ndr) e i più celebri mac&cheese (pasta al formaggio). Tutti, rigorosamente, in lattina.