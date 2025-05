Spaccio e produzione di droga: arrestato cuoco con laboratorio di marijuana in casa

BOLZANO - Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Bolzano hanno arrestato D.C.D., 31enne bolzanino e cuoco di professione, incensurato, accusato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Le indagini sono partite da alcune segnalazioni di cittadini preoccupati per un insolito via vai di tossicodipendenti nella zona di Via Resia. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione personale e domiciliare che ha portato al sequestro di oltre 350 grammi di marijuana, 4 dosi di cocaina, 4 dosi di hashish, 250 compresse di anabolizzanti proibiti (clomifene e anastrozolo) e 6 fiale di testosterone.



Un secondo controllo in un altro appartamento di proprietà dell’arrestato, a Cortaccia (Bolzano), ha permesso di scoprire un vero e proprio laboratorio per la coltivazione di marijuana con serre professionali, ventilazione, lampade ad alte prestazioni e una zona per l’essiccazione delle piante. Sono stati inoltre trovati i diari con annotazioni dettagliate sulle fasi di produzione.



Tutti i locali e le attrezzature sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di D.C.D. un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, misura di prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia. Il Questore ha sottolineato l’importanza di continuare la lotta contro il consumo e il traffico di stupefacenti, fenomeno che rappresenta una piaga sociale con gravi ripercussioni soprattutto sui giovani e sulla sicurezza pubblica.