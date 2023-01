Spaccio di stupefacenti, in otto ai domiciliari

VENEZIA - Il Nucleo Investigativo carabinieri di Venezia ha notificato oggi otto ordinanze cautelari agli arresti domiciliari, emesse dal Tribunale del Riesame nei confronti di altrettanti indagati nelle province di Venezia e Padova, accusati di spaccio di stupefacenti e altri reati. L'ordinanza - informa la Procura della repubblica di Venezia - è divenuta esecutiva a dicembre, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, ed è stata emessa in conseguenza del ricorso contro il rigetto del Gip alla richiesta di misure cautelari. Nel corso dell'indagine, svolta tra il 2019 ed il 2021, sono stati raccolti elementi sullo di spaccio di stupefacente gestito dagli indagati, tra i quali il principale è un uomo di 42 anni residente a Noale (Venezia), già arrestato e trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina, e oggetto di un sequestro di denaro, veicoli, imbarcazioni e altri beni di lusso per oltre 170.000 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

A questo si somma un nuovo sequestro preventivo di denaro, beni immobili e un veicolo nei confronti di 11 indagati, per un totale di oltre 400.000 euro. Altro sequestro è quello avvenuto nel febbraio 2020 con altro stupefacente, documenti in bianco rubati e un arsenale di 4 fucili, 11 pistole, 2 panetti di esplosivo da oltre mezzo chilogrammo e un mitraglietta con silenziatore. Dall'inizio delle indagini sono stati recuperati complessivamente 1,5 chilogrammi circa di cocaina, marijuana e hascisc, ed è stato disposto il sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro.