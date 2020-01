CASTELFRANCO - l carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno tratto in arresto in regime di detenzione domiciliare un 29enne, cittadino kosovaro, pregiudicato del posto. L'uomo deve subire una pena di 4 mesi e 25 giorni di reclusione, per reati in materia di sostanze stupefacenti,commessi a Castelfranco Veneto, tra i mesi di ottobre 2018 e maggio 2019.