Spaccio di droga al bar, due arresti e locale chiuso 30 giorni

PORDENONE - Due persone arrestate e un locale pubblico chiuso per 30 giorni: è l'esito di un'operazione della Polizia di Pordenone, a Morsano al Tagliamento, che si è conclusa ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione al provvedimento della misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Gip di Pordenone a carico di un uomo di 63 anni, gravato da diversi precedenti penali, indagato per il reato detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine era iniziata a dicembre e aveva già portato all'arresto del genero dell'uomo, trovato in possesso di 130 grammi di cocaina. Contestualmente all'esecuzione della misura nei confronti del 63enne, sempre ieri gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura hanno notificato al gestore del bar, che era diventato abituale luogo di spaccio, il provvedimento di chiusura del locale ex art. 100, per 30 giorni, disposto dal Questore di Pordenone, Luca Carocci.