Spaccio continuato, in carcere giovane coppia

VERONA - Due cittadini albanesi, poco più che ventenni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Negrar di Valpolicella (Verona) per il reato di spaccio di stupefacenti continuato. La giovane coppia era monitorata da qualche tempo perché sospettata di un'intensa attività di pusher di cocaina, non solo a Negrar ma in tutta la Valpolicella.

I militari hanno rinvenuti 25 grammi di cocaina e 950 euro ritenuti provento dello spaccio durante la perquisizione in un bed&breakfast della zona, dove i due giovani avevano scelto di dimorare per qualche mese sfruttando un visto turistico. Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di ricostruire e contestare ai due indagati complessivamente 57 cessioni di stupefacenti avvenute in tutto il territorio della Valpolicella nel solo mese di febbraio. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.