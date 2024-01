Spacciavano hashish e marijuana in centro: arrestati

VICENZA - Due italiani di 21 e 25 anni sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti dai poliziotti del Commissariato di Bassano (Vicenza) in seguito ad episodi diversi avvenuti nella città del Grappa. Nel primo caso gli agenti hanno fermato un'auto con due uomini a bordo. Il conducente è stato trovato in possesso di un'esigua quantità di hashish e marijuana, ed è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura di Vicenza mentre il passeggero, nervoso ed insofferente al controllo, aveva con sé una busta in plastica contenente due "panetti" di hashish per un totale di oltre 2 etti.

Nella sua casa, poi, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, un taglierino e altra droga: per lui è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari e a seguire l'obbligo di presentazione quotidiana in Questura. Nel secondo caso il 25enne, notato nei pressi della stazione ferroviaria, ha cercato di sottrarsi al controllo ma è stato bloccato. Aveva con sé oltre un etto di hashish, suddivisa in vari involucri, nonché un bilancino e denaro in contante verosimilmente frutto dello spaccio: anche per lui, dopo la convalida dell'arresto, obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.