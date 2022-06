Spacciava in casa, arrestato dopo il via vai all'appartamento

VICENZA - Spacciava in casa, arrestato dalla polizia locale dopo la segnalazione di alcuni residenti. È accaduto in Via Magenta a Vicenza.

La segnalazione è scattata a causa dello strano andirivieni nell’appartamento, anche in orario notturno. Ieri gli agenti in borghese hanno fermato una donna appena uscita dall’appartamento: con sè aveva due dosi di eroina appena acquistata.

Immediata dunque la perquisizione della casa, con l’ausilio del cane antidroga Aria, che ha individuato un bilancino di precisione, della sostanza da taglio e del materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Il materiale è stato sequestrato, mentre l’inquilino, un italiano di 49 anni, è stato accompagnato al distaccamento della Polizia Locale di Campo Marzo. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di spaccio di droga.