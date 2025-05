Spacciava ai passeggeri sull’autobus di linea a Verona: arrestato pusher con 35 dosi di eroina

VERONA - Un uomo di 37 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona per spaccio di droga a bordo di un autobus pubblico.



L’allarme è scattato quando due passeggeri hanno segnalato al conducente del bus l’attività illecita del 37enne. Alla vista della polizia, l’uomo ha tentato di disfarsi di una dose, ma è stato immediatamente bloccato.



Durante la perquisizione sono stati trovati addosso all’arrestato 35 involucri termosaldati contenenti eroina e quasi 200 euro in contanti di vario taglio.



Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.