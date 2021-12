Spacciatore sorpreso al parco Moretti

UDINE - Nell'ambito di una serie di controlli per il contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti in alcune aree verdi di Udine, il personale della Polizia Giudiziaria e del Nucleo Cinofilo, ha denunciato un cittadino straniero per spaccio di sostanza stupefacente.

È stato trovato al Parco Moretti, in possesso di una modica quantità di hashish, di un bilancino di precisione e di 175 euro in banconote di piccolo taglio (probabile provento della precedente attività di spaccio).



Lo stupefacente, il bilancino, il denaro e il telefono del cittadino straniero sono stati posti sotto sequestro penale.