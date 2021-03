Spacciatore scoperto mentre vendeva dosi di eroina e cocaina

MESTRE - Spacciatore preso con le mani nel sacco nella zona della stazione a Mestre.



Poliziotti in borghese hanno arrestato uno spacciatore di 31 anni, sotto un porticato di via Piave, nella zona della stazione di Mestre.



Lo spacciatore era intento a vendere sei dosi di eroina gialla e due dosi di cocaina, subito sequestrate.



Multato il cliente che era con lui. Gli uomini della polizia Locale di Venezia conoscevano il 31enne nigeriano, in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari.



Nel 2018 era stato denunciato per spaccio e successivamente arrestato ad aprile 2019.