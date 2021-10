Spacciatore colto in flagranza e denunciato a piede libero

MESTRE - Uno spacciatore di 23 anni, di origine nigeriana, è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato fermato dalla Polizia locale mentre vendeva una dose di eroina ad una giovane.

E' accaduto nel pomeriggio di sabato 2 ottobre a Mestre. Il pusher era già noto alle Forze dell'Ordine, avendo alle spalle sei denunce per lo stesso motivo nell'ultimo anno e mezzo. La cessione dello stupefacente è avvenuta nella zona del sottopasso ciclopedonale di via Dante. Dopo l'identificazione e la denuncia, lo spacciatore è stato rilasciato.



Nei suoi confronti è scattato un ordine di allontanamento dalla zona di 48 ore e una sanzione amministrativa di 450 euro per violazione del Regolamento di Polizia urbana. Stesse sanzioni nei confronti della ragazza che, dopo aver comprato l'eroina, si è allontanata in bicicletta verso via Piave dove è stata fermata dagli agenti del Nucleo Operativo.



Nella stessa giornata di sabato 2 ottobre, in un'altra operazione antidroga, gli uomini del Nucleo Operativo in abiti civili hanno poi individuato, nei pressi della Stazione ferroviaria di Mestre, due persone che detenevano sostanze stupefacenti per uso personale. Si tratta di una donna di 24 anni, nota tossicodipendente, e di un uomo di 58 anni.

Entrambi sono stati trovati in possesso di eroina gialla appena acquistata da alcuni pusher della zona. Anche nei loro confronti è scattato l'ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore e la sanzione amministrativa di 450 euro.