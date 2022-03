Spaccata nella notte a Resana, rubate bici da corsa e mountain bike

Foto d'archivio

RESANA - Spaccata nella notte a Castelfranco, rubate le bici. Stamane verso le 04.30 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti presso un negozio di biciclette in via Martiri della Libertà di Resana.

Ignoti, utilizzando una Fiat Multipla risultata rubata, hanno sfondato parte della vetrata dell'esercizio commerciale, riuscendo a impossessarsi di alcune biciclette da corsa e mountain bike di varie marche per un danno in corso di quantificazione.

Le indagini in corso sono a cura della Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto.