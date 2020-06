Spaccata al bar: titolare avvisato ma pensa a un falso allarme e i ladri agiscono indisturbati

SACILE - Spaccata al bar, il titolare viene allertato via cellulare ma pensa sia dovuto al temporale. E il mattino dopo si trova di fronte il locale messo a soqquadro.



E stamattina, sabato, poco dopo le 6 chiama i Carabinieri di Sacile. I quali poco dopo sono intervenuti al bar Al Caminetto di Fontanafredda, Pordenone, gestito da un 48enne cinese.



I militari, verificando la registrazione della videosorveglianza, hanno verificato che alcuni malviventi sono entrati poco dopo le 2 nel locale e hanno rubato stecche di sigarette per 2.500 euro, per poi dileguarsi a bordo di una fiat Croma.



Il titolare a quell’ora era stato avvisato dal sistema di allarme anti intrusione ma dopo un sommario controllo delle telecamere aveva pensato ad un falso allarme dovuto alle avverse condizioni atmosferiche e non ha chiamato le forze dell’ordine. Indagano i Carabinieri di Sacile.