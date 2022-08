Souvenir falsi in centro e borse taroccate in vendita sulle spiagge: maxi operazione anti-abusivi

VENEZIA - Numerose le attività contro antiabusivismo, anticontraffazione e sicurezza prodotti da parte delle Fiamme Gialle di Venezia che hanno interessato la zona lagunare, i comuni costieri, porto e aeroporto.



Più nel dettaglio, nelle ultime settimane, sono stati sequestrati, sul litorale di Eraclea, Jesolo e Caorle, borse, occhiali contraffatti, teli mare e articoli di vario genere riportanti le indicazioni di note griffes di moda nonché centinaia di articoli privi di segni o marchi identificativi. A San Donà, invece, sono stati sequestrati circa 6.000 articoli di bigiotteria privi del contenuto minimo delle informazioni.



Nel centro storico di Venezia, in occasione delle ripetute intensificazioni dei servizi antiabusivismo, sono stati verbalizzati 7 soggetti e sequestrati oltre 10.000 souvenir nonché articoli per la casa posti in vendita e destinati al consumatore finale privi di etichettature o non recanti le informazioni previste per legge.



I baschi verdi della Compagnia Pronto Impiego, all’esito di perquisizioni eseguite presso vari punti vendita dislocati nel centro storico lagunare, hanno sequestrato oltre 11.000 articoli destinati alla minuta vendita, tra cui prodotti considerati in vetro di Murano, riportanti la falsa indicazione del Made in Italy.



Il medesimo Reparto, in due diverse circostanze, ha inoltre sequestrato oltre 50 tonnellate di pellet in quanto contraffatto: un carico, sebbene proveniente da paesi dell’est Europa, riportava la stampigliatura “Made in Italy” e l’altro conteneva merce priva di qualsiasi etichettatura e delle informazioni minime previste per legge.



A Lido di Venezia, in occasione di servizi disposti sul litorale, sono stati sequestrati oltre 160 prodotti per violazione del codice del consumo (pelletteria, braccialetti, collane, orecchini e accessori mare) e verbalizzati 3 soggetti extracomunitari.



Infine a Tessera, unitamente a personale della locale S.O.T. delle Dogane, all’esito di mirata attività di analisi sulle merci in arrivo, sono state sequestrate numerose t-shirt contraffatte provenienti dalla Turchia nonché borse e accessori contraffatti riportanti le principali griffe nel settore dell’abbigliamento a livello mondiale.