Sottomarino turistico affonda nel Mar Rosso: almeno 6 morti e diversi feriti

EGITTO - Una tragedia ha colpito oggi, giovedì 27 marzo, il Mar Rosso, quando un sottomarino turistico, noto come "Sindbad", è affondato al largo della costa di Hurghada, una delle principali destinazioni turistiche egiziane. L'incidente ha provocato la morte di almeno sei persone e ha lasciato altre nove ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. Ventinove persone sono state tratte in salvo. Secondo quanto riferito dai media statali egiziani, tra i feriti vi sono anche quattro persone in condizioni critiche, che sono state prontamente trasferite negli ospedali vicini. Il sottomarino, di proprietà dell'hotel Sindbad, si trovava a circa un chilometro dalla riva quando è affondato. A bordo, oltre all'equipaggio, si trovavano 45 turisti russi, tra cui diversi minorenni.



L’incidente e le cause ancora da accertare

Il sottomarino, che stava svolgendo una regolare escursione subacquea per osservare la barriera corallina, ha subito un incidente verso le 10 del mattino, schiantandosi e capovolgendosi nel mare. Le autorità locali sono ancora impegnate a cercare di determinare le cause esatte del disastro, mentre il Consolato Generale russo a Hurghada ha confermato la presenza di tutti i turisti a bordo, aggiungendo che non è chiaro al momento se ci siano altri dispersi. La compagnia di viaggio ha dichiarato che l’incidente è avvenuto durante una normale attività turistica.



La risposta delle autorità

Le operazioni di soccorso sono state tempestive, con diverse squadre di emergenza impegnate nel recupero delle vittime e dei superstiti. Le autorità egiziane hanno avviato un'indagine per comprendere le cause dell'incidente, ma intanto il dolore per la perdita è palpabile tra i parenti delle vittime. Alcuni turisti sopravvissuti hanno raccontato di essere riusciti a salvarsi grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori e dei membri dell'equipaggio.



L’impatto sul turismo locale

Le autorità turistiche locali si trovano ora a dover affrontare la crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza delle escursioni nel Mar Rosso, un'area nota per la sua bellezza naturale ma anche per i rischi che, occasionalmente, comportano le escursioni subacquee e le immersioni. Le famiglie delle vittime di oggi attendono con ansia risposte, mentre il settore turistico, che dipende fortemente dalle escursioni in mare, è chiamato a riflettere sulla necessità di garantire maggiore sicurezza per prevenire nuove tragedie. La tragedia ha sollevato anche preoccupazioni più ampie riguardo alla sicurezza dei turisti nel Mar Rosso, una delle principali destinazioni turistiche in Egitto. L'industria del turismo egiziano, già messa alla prova da eventi passati, teme che questo nuovo incidente possa avere un impatto negativo sulle prenotazioni e sulla fiducia dei viaggiatori internazionali.