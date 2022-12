Sotto sequestro migliaia di articoli natalizi illegali

VERONA - Con l'approssimarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, nell'ambito delle ordinarie attività di polizia economico -finanziaria, ha predisposto mirati servizi a tutela dei consumatori. I Finanzieri del Gruppo di Verona, in tre distinti interventi eseguiti in città, hanno sequestrato 38mila articoli tra addobbi natalizi, materiale di cancelleria e accessori di telefonia in violazione delle vigenti normative in materia di contraffazione marchi e di sicurezza prodotti nonché oltre 17mila metri di nastri decorativi. Due persone sono state segnalate alle competenti Autorità per le conseguenti sanzioni amministrative e una è stato denunciato poiché ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.