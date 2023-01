Sotto sequestro due tonnellate di prodotti alimentari

PADOVA - La guardia di Finanza di Padova ha sottoposto a sequestro, a seguito di un controllo su strada effettuato nel territorio del Comune di Piove di Sacco (PD), oltre 2.000 kg. di prodotti alimentari tra carne (avicola, bovina e suina), derivati del latte e prodotti vegetali, trasportati in borsoni, valigie e buste di plastica, a bordo di un mezzo commerciale non refrigerato con targa straniera. Il controllo, effettuato su una delle principali arterie stradali del Veneto, ha permesso di accertare che la merce, del valore commerciale di 20 mila euro circa, veniva trasportata con modalità non idonee e in carenza di ogni indicazione sulla tracciabilità prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia. A seguito dell'intervento di personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, che ha riclassificato la merce come sottoprodotto di origine animale non destinabile al consumo umano per le irregolarità rilevate, i Finanzieri della Compagnia di Piove di Sacco hanno sottoposto a sequestro l'intero carico ai fini dello smaltimento.