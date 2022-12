Sotto sequestro conchiglie e sigari a un turista in arrivo da Cuba

VENEZIA - I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in servizio presso l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza Gruppo di Tessera, hanno sequestrato 27 conchiglie e 125 sigari ad un passeggero di nazionalità italiana proveniente da Cuba. All'interno del bagaglio sottoposto a controllo sono state infatti rinvenute, per un peso complessivo di quasi 8 chili, conchiglie della specie "Strombus gigas" protette dalla Convenzione di Washington, prive di autorizzazione all'importazione. Inoltre, occultati alla rinfusa tra gli effetti personali, sono stati rinvenuti anche dei sigari per un peso complessivo di 916,50 grammi di tabacco. Entrambi sono stati sequestrati e il passeggero è incorso per le conchiglie in una denuncia a piede libero, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro, mentre per i sigari, trattandosi di introduzione non dichiarata nel territorio nazionale di Tabacchi Lavorati Esteri per una quantità inferiore a 10 chili, è prevista una sanzione amministrativa pari a euro 5,00 per ogni grammo convenzionale detenuto, per un totale di 4582,50 euro.