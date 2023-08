Sotto l'effetto della droga picchia una donna

VICENZA - Sotto l'effetto della droga, che aveva assunto in precedenza, ha picchiato una donna a Vicenza, nel piazzale della Vittoria a Monte Berico. A dare l'allarme sono stati alcuni turisti che hanno allertato il 113. Sul posto si è precipitata una volante della Questura, i cui poliziotti hanno notato un individuo che inveiva violentemente nei confronti di una donna.

Nonostante la presenza degli agenti l'uomo, in forte stato di alterazione, non si è calmato e ha iniziato a colpire a testate la portiera dell'auto di servizio, danneggiandola. Dopo essere stato immobilizzato l'uomo, risultato poi essere un 27enne straniero, in Italia senza fissa dimora e sprovvisto dei documenti di identificazione, è stato prima trasportato in ospedale per le cure del caso e poi trasferito in Questura per l'identificazione. A suo carico aveva vari precedenti penali e condanne per spaccio di stupefacenti e ricettazione; nei suoi confronti in Questore ha emesso un ordine di allontanamento di espulsione con relativo ritorno nel suo Paese.