Sospese o revocate duemila patenti nel 2022

VENEZIA - Nel 2022 in provincia di Venezia sono state sospese o revocate circa 2mila patenti di guida per infrazioni al codice della strada come guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, uso improprio del cellulare, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ed eccessi di velocità. Lo rende noto la Prefettura di Venezia a seguito di un vertice convocato dal Prefetto Michele di Bari con tutte le forze dell'ordine per promuovere ancor più il coordinamento dei vari soggetti sul tema della sicurezza lungo le strade.

Nel dettaglio ben 1.200 patenti sono state ritirate perche l'autista era sotto effetto dell'alcool mentre 187 per alterazione psicofisica da stupefacenti. Al termine dell'incontro è stata concordata una più ampia collaborazione sul fronte sicurezza stradale da parte delle varie forze di polizia ed una intensificazione dei controlli da parte delle Polizie locali del territorio veneziano.