Sospesa vicequestore No Green Pass

GORIZIA - La vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei No Green pass a San Giovanni a Roma, è stata sospesa. Il provvedimento le è stato notificato lunedì.



Nunzia Alessandra Schilirò, originaria di Catania e residente a Gorizia, ha diretto per quattro anni, dal 2014 al 2018, la quarta sezione della squadra mobile di Roma.

Ha coordinato il progetto “Questo non è amore” per la provincia di Roma, per prevenire e reprimere il fenomeno della violenza di genere, e il progetto “Blue box” per combattere il bullismo nelle scuole.