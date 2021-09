Sospensione dei rientri pomeridiani a Mogliano: la preoccupazione dei genitori

MOGLIANO VENETO – A seguito della notizia relativa alla sospensione dei rientri pomeridiani al comprensivo Nelson Mandela di Mogliano Veneto, con un comunicato, l’AGE Mogliano (Associazione Genitori) esprime tutta la sua preoccupazione.



“Anche quest'anno i primi giorni di scuola evidenziano criticità per bambini e genitori delle scuole di Mogliano – si legge dal comunicato firmato dal Presidente del Direttivo AGE – Qual è il motivo della decisione presa dalla Dirigente Scolastica? Molti insegnanti assegnati a Mogliano non hanno accettato la nomina. Mercoledì 23 settembre ci saranno nuove nomine ma non è detto che vadano a buon fine e, dunque, questa carenza si potrebbe protrarre per diverso tempo. L'incertezza sull'effettiva fine di questa situazione esaspera ancora di più i genitori, naturalmente.



Abbiamo la certezza che in questi mesi tutti si siano impegnati per garantire un regolare inizio scolastico, dopo il difficilissimo anno passato da ragazzi e famiglie per i problemi legati alla pandemia.



Ma un particolare salta all'occhio: perché le ri-nomine a fronte delle rinunce vengono fatte dopo, e non prima dell'inizio dell'anno scolastico? E perché tutte queste rinunce? Qui si aprirebbe un capitolo complesso e senza fine che parte dalla percezione dei laureati di cosa sia effettivamente insegnare oggi nella scuola italiana (piena zeppa di burocrazia, ad esempio), all’ammontare dei loro stipendi.



Noi genitori – conclude l’AGE - non possiamo che augurarci che il percorso virtuoso mosso anche dai finanziamenti europei affronti con serietà, responsabilità, trasparenza e determinazione questi temi. E, per quanto riguarda Mogliano, i rientri pomeridiani riprendano prima possibile”.