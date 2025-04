Sos da un iPhone a Passo Rest: ricerche sospese

PORDENONE – Un misterioso messaggio di soccorso satellitare, inviato tramite iPhone nella serata di mercoledì 9 aprile, ha fatto scattare un’imponente operazione di ricerca nella zona di Passo Rest, tra le montagne del Friuli, nella zona di Tramonti di Sopra (Pordenone). Il segnale è stato intercettato attorno alle 18, facendo subito convergere in zona l’elicottero dei Vigili del Fuoco per una prima serie di sorvoli.



Non avendo rilevato alcuna presenza dall’alto, attorno alle 20 è stata attivata la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, che ha iniziato a perlustrarne l’area a piedi, partendo dagli imbocchi dei sentieri nella zona del passo. Non è stata trovata alcuna automobile parcheggiata nelle vicinanze e nemmeno tracce evidenti lungo i sentieri iniziali, ma le ricerche sono proseguite anche nel corso della notte. Il mistero si infittisce: l’apparecchio da cui è partito l’allarme non risulta associato a nessun nominativo, e dunque non è possibile sapere se il messaggio sia stato inviato da un uomo, da una donna o da più persone. Tuttavia, gli accertamenti tecnici eseguiti confermano che si è trattato di una richiesta autentica d’aiuto, inoltrata via chat satellitare e non generata in modo accidentale dai sistemi di emergenza automatica del dispositivo. Le ricerche, con la partecipazione congiunta di Guardia di Finanza, Soccorso Alpino di più stazioni e unità cinofile, impegnati a battere palmo a palmo l’area impervia che circonda il passo, sono state sospese oggi verso le 18.