Sorpreso a violentare una mucca: ora rischia il carcere

REGNO UNITO – Una vicenda che ha dell’incredibile e che ha scioccato l’intera comunità di Burton, vicino a Christchurch nel Dorset, nel Regno Unito. Il 25enne Liam Brown è stato immortalato, nel giugno scorso, dalla telecamere di una fattoria mentre abusava sessualmente di una mucca. Il titolare dell’azienda agricola, avendo notato negli ultimi tempi dei comportamenti strani da parte degli animali più giovani del suo allevamento aveva infatti istallato un sistema di videosorveglianza per capire cosa stessa accadendo.



Nel cuore della notte la sconcertante scoperta quando l’allevatore dal monitor istallato nella sua abitazione, ha visto avvicinarsi il giovane ad un animale e quindi perpetrare quanto nessuno avrebbe mai immaginato. Sconvolto da quanto stava accadendo è corso fuori insieme ai suoi famigliari per allontanare il 25enne che conosceva perché in passato i genitori del ragazzo avevano lavorato all’allevamento. Le conseguenze dell’accaduto sono state inevitabili per Liam che davanti alla Corte dei magistrati di Poole si è dichiarato colpevole di “penetrazione con un animale vivo”, comprovata anche dai campioni di DNA prelevati dall’animale.



“Nella notte del 22 giugno, sono stati allertati dagli allarmi e dalle attrezzature da loro predisposti, con il risultato che l’imputato è stato colto sul fatto. Successivamente sono stati prelevati campioni dall’animale che hanno confermato il rapporto in questione“: ha dichiarato l’accusa in sede processuale. Vista la particolarità del caso i giudici hanno stabilito di trasferire il procedimento alla Corte della Corona di Bournemouth che il 22 settembre si pronuncerà sulla vicenda. L’aver causato sofferenza a uno o probabilmente a più animali è un reato particolarmente esecrabile nel Regno Unito e non è escluso che i magistrati condannino Liam a una pena detentiva.