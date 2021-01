Sorpreso senza patente e assicurazione per la seconda volta in tre mesi

BELLUNO - Sono più di 70 – 74 per la precisione - gli automobilisti sorpresi nel 2020 dalla Polizia Locale di Belluno alla guida senza assicurazione.



L'ultimo caso risale a pochi giorni fa, quando un trentenne della Valbelluna è stato trovato senza assicurazione e senza patente per la seconda volta nell'arco di tre mesi: a settembre gli era già stata comminata una sanzione amministrativa ed era scattata la confisca del mezzo. Ora, la recidiva ha portato al raddoppio della multa, ad una sanzione penale e al sequestro anche della seconda auto.



«Quello della mancata assicurazione dei mezzi è un problema sociale e di sicurezza: - evidenzia il comandante Roberto Rossetti (nella foto) – in caso di incidente, riusciranno questi automobilisti a pagare i danni? Si fermeranno oppure scapperanno per non essere identificati, peggiorando così la loro situazione?»



Gli uomini della Polizia Locale, oltre ai tradizionali controlli su strada, sono aiutati anche dalle nuove tecnologie: «Possiamo contare sulle telecamere leggitarga posizionate ai varchi di ingresso della città: - spiega ancora Rossetti – se viene rilevata un'auto senza assicurazione, passiamo prima all'identificazione del proprietario e poi alla sanzione.



Ai nostri agenti poi vengono fornite applicazioni che consentono di verificare la copertura assicurativa anche delle auto in sosta, inserendo semplicemente il numero di targa: il trentenne denunciato è stato individuato la seconda volta proprio in questo modo».