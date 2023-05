Sorpreso con droga e coltello, tenta la fuga tuffandosi

TRIESTE - Sorpreso dalla polizia con una quantità di droga e con un coltello dalla lama lunga 8 centimetri, ha tentato la fuga tuffandosi in mare. Il fatto è accaduto il 22 maggio scorso - ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi - e coinvolge un giovane di nazionalità tunisina, di 17 anni, che è stato poi denunciato dalla Polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. In viale Miramare gli agenti, durante un servizio di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno controllato tre giovani che si aggiravano nei pressi del secondo topolino. Uno dei tre ha cercato di celare qualcosa in bocca ma, sorpreso, ha consegnato volontariamente tre involucri contenenti una presunta sostanza stupefacente. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri. Ad un certo punto, il giovane ha avuto comportamenti ostili fino poi a gettarsi in mare, ma è stato recuperato e portato in Questura. Il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha quindi analizzato la sostanza e ha appurato che era eroina, 3,19 grammi. (ANSA)