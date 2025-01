Sorpreso in auto con una donna, ma è ai domiciliari

ROVIGO - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castelmassa, nel corso di un controllo di routine, hanno tratto in arresto in Castelmassa (Rovigo), nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari, un uomo 44enne di origini marocchine, del posto.

Questi infatti, sebbene agli arresti domiciliari con divieto assoluto di uscire dall’abitazione,è stato notato dai carabinieri operanti all’interno di un’autovettura, parcheggiata nei paraggi, in compagnia di una donna; l’interessato, accortosi di essere stato visto, è sceso dall’auto ed è corso alla propria abitazione dove, dopo essere stato raggiunto dai militari operanti, ha ammesso l’addebito.

Non nuovo a similari trasgressioni alle misure restrittive alternative al carcere cui era sottoposto, messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, è stato condotto dagli operanti davanti al locale Tribunale che, dopo averne convalidato l’arresto, ha deciso per il carcere. La violazione penale contestata è in ipotesi accusatoria, nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità penale potrà essere accertata solo a seguito di processo con sentenza passata in giudicato sussistendo la presunzione di innocenza.