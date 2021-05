Sorpresi a Venezia anche se avevano il figlio di via: denunciati

VENEZIA - Sorpresi in stazione pur avendo il foglio di via: scatta il deferimento.



La scorsa settimana, alla stazione di Venezia-Mestre, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone che, controllate, sono risultate inottemperanti al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune emesso dal Questore di Venezia.

Nello stesso scalo, un 28enne è stato indagato per l’inosservanza al decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nel settembre dello scorso anno. Idem per un 25enne, ma per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.