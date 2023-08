Sorpresi dalla piena del fiume, salvati 14 turisti

UDINE - Sono 14 i turisti stranieri che sono stati salvati all'alba di oggi a Varmo (Udine) dai vigili del fuoco dopo essere rimasti imprigionati a Belgrado e Madrisio di Varmo dalla piena del fiume Tagliamento, ingrossato dalle abbondanti precipitazioni delle ultime ore. I soccorritori sono intervenuti in tre distinti momenti.

Nel primo caso si sono occupati di due turisti tedeschi le cui auto erano state completamente sommerse dal corso d'acqua: i villeggianti erano riusciti a uscire dall'abitacolo con il telefono con cui hanno lanciato l'allarme attendendo l'arrivo dei camion dei vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo e portati nel loro distaccamento.

Qualche minuto più tardi la medesima sorte è toccata ad altri otto turisti di diverse nazionalità che sono rimasti imprigionati dall'acqua in un isolotto che si è formato per l'ingrossamento del Tagliamento. In questo caso i soccorritori hanno provveduto a spostare le auto nel punto più alto del greto portando poi in salvo gli otto escursionisti che sono stati presi in carico dal municipio. Un terzo intervento ha riguardato un gruppo di quattro ragazzi che si erano fermati in zona.