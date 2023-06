Sorpresi dal temporale sul monte, due escursionisti in salvo

VICENZA - Sono stati portati in salvo oggi dall'elicottero "Drago 153" dei vigili del Fuoco due escursionisti, sorpresi da un violento temporale mentre stavano percorrendo la via ferrata di Vajo Scuro sul monte Carega, a Recoaro (Vicenza). Poco dopo mezzogiorno i due sono stati sorpresi dal temporale. Dopo essersi staccati dalla ferrata e posti in una zona più al sicuro, hanno contattato i vigili del fuoco. Il coordinamento aereo del Corpo ha fatto decollare un elicottero da Varese, che si è portato subito in zona e ha recuperato i due malcapitati facendoli salire in verricello a bordo dell'elicottero. Drago 153 è atterrato al rifugio Piccole Dolomiti alla Guardia, dove era presente la squadra dei vigili del fuoco di Schio (Vicenza) che da terra ha coordinato il soccorso. I due escursionisti, 25enni di Illasi (Verona), sono stati quindi trasportati a valle, dove hanno recuperato l'auto. (ANSA)