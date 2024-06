Sorpresi da un violento temporale: soccorsi due escursionisti

GORIZIA - Due persone di Villesse, in provincia di Gorizia, lui 57 anni e lei 55 anni, hanno chiamato il Nue112 dopo essere stati colti da un violento temporale. La Sores ha allertato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino e I Vigili del Fuoco. Dieci soccorritori della stazione di Maniago che si trovavano al termine di una esercitazione a Farra, si sono attivati portandosi verso la località Tamar, che prende il nome dall'omonima forcella e nei pressi della quale c'è anche un Bivacco.



È lì che i due escursionisti si erano rifugiati durante il temporale, rimanendo in attesa dei soccorsi. La donna in particolare era rimasta scioccata dai fulmini e non voleva più proseguire.



I soccorritori hanno intuito che i due potessero essersi rifugiati lì anche se le informazioni pervenute durante la richiesta di soccorso erano molto frammentarie a causa della rete molto scarsa, che non ha consentito di trovare la loro posizione precisa. I soccorritori hanno puntato con il fuoristrada alla carrareccia che conduce al bivacco e li hanno trovati. Li hanno rifocillati e condotti a valle.